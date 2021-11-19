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Son dakika haber! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi evinin önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi evinin önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halis G., evinin önünde oturduğu esnada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile göğsünden ve ayağından vurulan Halis G., kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Halis G'nin yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı Halis G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde elde edilen boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. - ADANA

Son dakika haber! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haber! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haber! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haber! Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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