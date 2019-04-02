Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç, Toprağa Verildi

ÇANAKKALE'de, dün akşam evinin önünden uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halil Göçmen (38), cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün saat 20.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Tuğsavul Caddesi üzerindeki Göçmen Apartmanı'nda oturan Halil Göçmen, işten eve geldiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden Halil Göçmen için bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Kurşunlu Camii'ndeki cenaze namazının ardından Halil Göçmen'in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma ise devam ediyor.

- Çanakkale

Kaynak: DHA