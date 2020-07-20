Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
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Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), sol göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
20.07.2020 03:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 04:29

Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), sol göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Halil Boy, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Boy'a 6 el ateş eden şüpheli, daha sonra motosiklete binip, olay yerinden kaçtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sol göğsünden yaralanan ağır şekilde Boy, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Boy'un durumunun ağır olduğu belirtildi. 
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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