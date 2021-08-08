Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular

Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da, kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek tabancayla başından vurulan Kerim H. (40), ağır yaralandı.

ADANA'da, kimliği belirsiz iki saldırgan tarafından evinin önünde pusuya düşürülerek tabancayla başından vurulan Kerim H. (40), ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, olay yerinde yapılan incelemede 10 adet boş kovan bulundu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteye gelen Kerim H., bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülen Kerim H., başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı koşan yakınları, Kerim H.'yi kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kerim H., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kerim H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş kovan buldu. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular
Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Caner Erkin Hakan Reçber Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evinin önünde pusuya düşürüp, tabancayla başından vurdular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:39:32. #1.16#

title