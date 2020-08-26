Evinin önünde oynarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes'in ailesi adliye...
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Evinin önünde oynarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes'in ailesi adliye...

Bursa'nın İznik ilçesinde evlerinin önünde oynarken yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes Güler'in ailesi, adliye önünde eylem yaptı.

Evinin önünde oynarken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes'in ailesi adliye...
26.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:31

Bursa'nın İznik ilçesinde evlerinin önünde oynarken yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Enes Güler'in ailesi, adliye önünde eylem yaptı.

İznik ilçesinde dedesinin göl kenarındaki evinde kalan 10 yaşındaki Mümin Enes Güler, 9 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde evinin önünde oynuyordu. Saat 22.00 sıralarında Sakarya'da oturan ve İznik'teki bir akrabalarının düğününe katılan Kerim A., kullandığı otomobille eve dönmek için yola çıktı. Ailesiyle birlikte Sakarya'ya dönen sürücü, ışıklandırmanın zayıf olduğu yolda evinin önünde oynayan Enes'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan minik Enes ağır yaralandı. Duran kalbi hastanede yeniden çalıştırılan Enes, 2 gün sonra vefat etti. Kazadan sonra serbest bırakılan sürücü ise çocuğun ölmesi üzerine tutuklanarak cezaevine kondu.

Adliye önünde pankart açtılar

Bugün İznik Adalet Sarayı önünde toplanan Enes Güler'in ailesi ve yakınları, "Sürücüler! Çocuklara dikkat. Enes için adalet. Savcı neden şikayet almaz" yazıları bulunan pankartlar açtı. Enes Güler'in avukatı Volkan Şahin, "Kaza tespit tutanakları ve şahit beyanlarına göre şüpheli yüksek hızla seyrederken küçük Enes'e şiddetli bir biçimde çarpmış ve ağır yaralanmasına sebep olmuştur. Şüpheli serbest bırakılmıştır. Bunun üzerine şüphelinin tutuklanmasını isteyen aile savcılığa şikayette bulunmak istemişlerdir. Müvekkilimin şikayeti alınmamıştır. Enes'in annesi bu cevap üzerine baygınlık geçirmiş, yakınları tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Müvekkil oğlu için mücadele vermek isterken, şikayetinin dahi alınmaması, müvekkilin adalete olan inanç ve güveninde azalmaya sebep vermiştir" dedi.

Enes'in babası konuştu

Yaşadıkları acının tarifi olmadığını belirten baba Yusuf Güler, "Bizim istediğimiz bu dava ile ilgili başka savcının atanması. Zaten hukuki işlemi başlattık. HSYK ve Cumhurbaşkanlığına şikayette bulunduk. İstediğimiz sadece adalet. Allah evlat acısını kimseye yaşatmasın. Enes geri gelmeyecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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