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Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı Sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin önünde oturan 4 yaşındaki çocuk, virajı alamayan otomobilin çarpması neticesinde aracın altında kalarak yaralandı.

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı

Sağlık ekiplerince aracın altından çıkarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin önünde oturan 4 yaşındaki çocuk, virajı alamayan otomobilin çarpması neticesinde aracın altında kalarak yaralandı.

Olay 13.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi 10. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin olduğu sokakta yol kenarında oturan 4 yaşındaki H.Ş.'ye, 14. Sokak'tan 10. Sokak'aa dönüş yapan yapan A. adlı sürücü idaresindeki 34 EHB 996 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalarak yaralanan küçük çocuk, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince kurtarılarak ambulansa alındı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı H.Ş., ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada polis ekiplerince ifadesinin alınması için polis merkezine götürülen sürücü A. ise virajda çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı

Evinin önünde oturan minik çocuk otomobilin altında kaldı
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
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