Evinin önünde küfürlü konuştukları için uyardı, saldırıya uğradı

Adıyaman'da bir kişi, evlerinin önünde küfürlü konuştukları için uyardığı iki şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Adıyaman'da bir kişi, evlerinin önünde küfürlü konuştukları için uyardığı iki şahsın saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 160. Sokak'ta ikamet eden N.A., evlerinin önünde oturarak küfürlü konuşan iki şahsı uyardı. N.A., uyardığı iki şahsın saldırısına uğradı. Yaralanan N.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darp neticesi yaralanan N.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı