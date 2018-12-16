Evinin Önünde Gürültü Yaptığını Öne Sürdüğü 3 Kişiyi Av Tüfeğiyle Vurdu
Kütahya'da bir kişi, evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu. Yerde kanlar içinde yatan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da Sezai K., evinin önünde gürültü yaptığını öne sürdüğü 3 kişiyi çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu. Sezai K. ile evinde misafir olan Mustafa Ç. gözaltına alındı.
Olay, saat 02.30 sıralarında Pirler Mahallesinde meydana geldi. Sezai K. ile kendisine misafir olan arkadaşı Mustafa Ç., evin önünde gürültü yapan Anıl T. (25), Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı.
TARTIŞTIĞI KİŞİLERİ AV TÜFEĞİYLE VURDU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Ç. tabancayla havaya, Sezai K. da av tüfeğiyle gruba ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Anıl T. başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş. de kol ve bacaklarından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içinde bekleyen 3 yaralı, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
EVDEN BİRÇOK SİLAH ÇIKTI
Olayın ardından ev sahibi Sezai K. ile arkadaşı Mustafa Ç. gözaltına alındı. Evde olayda kullanılan tüfek, bahçede de 2 ruhsatsız tabanca bulundu.
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Çorun var çocuğun var... Sen olsan napardin...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunlar muhtemelen alkolüdür adam uyarıncada kabadayılık yapmışlardır adamda vurmuştur. iyi olmuş kimse kimseyi durduk yerde vurmaz gecenin o vaktinde kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tam belaya catmışlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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valla tesdüfen yaşıyoruz memlekette . her an herşey olabilir. kim vurduya gitmek o kadar kolaylaştı ki . . . Allah hepimizin yardımcısı olsun. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gece.adamı.nara.atıp..rahatsız.etmıslerse....haketmısler....osaatte..kasıntınmıvar...adamın...evının.onunde...nıye...uluyonCevap Yaz 4 Yayından Kaldır