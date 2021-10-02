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EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde evininin önünde ayı saldırısına uğrayan Ahmet Aral (59), yaralandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde evininin önünde ayı saldırısına uğrayan Ahmet Aral (59), yaralandı. Tedaviye alındığı hastanede o anları anlatan Aral, 'Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekmelemeye ve bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin de bağırmasıyla ayı, beni bırakıp kaçtı' dedi.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Alışverişten dönen Ahmet Aral, elindeki poşetlerle evinin önün geldiği sırada aniden yakındaki samanlığın arkasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Tekme atarak ayıdan kurtulmaya çalışan Aral, bağırarak yardım istedi. Ayı ile mücadele eden Aral'ın yardımına evden eşi koştu. Eşinin de bağırmasıyla ayı, kaçarak uzaklaştı. Saldırıda bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Aral, aile fertlerince Şavşat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Aral'ın bacağına dikiş atılırken, diğer yaralarına da müdahalede bulunuldu.

'ÇOK KORKTUM, HALA O ANI YAŞIYORUM'

Hastanede tedavisi süren Aral, korku dolu anları anlattı. Ahmet Aral, 'Elimde kumanya poşetleri ile evime gidiyordum. Tam evimin önüne geldiğimde bir anda samanlığın arkasından üstüme yürüdü, saldırıya uğradım. Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekme atıp, bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin de bağırmasıyla ayı beni bırakıp kaçtı. Bayılmışım. Hastaneye götürdüler, sağ olsun herkes çok ilgilendi. Kaymakam Bey aradı. O ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bacağıma dikişler atıldı. Sağlık durumum iyi. Çok korktum, hala o anı yaşıyorum' dedi.

EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI

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Haber: EVİNİN ÖNÜNDE AYI SALDIRISINDA YARALANDI - Haberler
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