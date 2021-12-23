Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı - Haberler
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Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı

Evinin odunluğunda yaklaşık 2 kilo esrar ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinin bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evinin bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Yalı Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, bodrum katında bulunan odunlukta 1 kilo 808 gram esrar maddesi ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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