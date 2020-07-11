Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı
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Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli bir kişi, yaşadığı evi havalandırmak için pencerelerini açık bıraktı.

Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı
11.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:40

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emekli bir kişi, yaşadığı evi havalandırmak için pencerelerini açık bıraktı. Misafir odasına guguk kuşu ailesinin yerleştiğini gören Osman Filiz, en güzel odasını onlara bıraktı. Yumurtadan çıkan iki yavru ve anneleri şimdi yeni yuvalarında konforlu ve huzurlu bir yaşam sürüyorlar.

72 yaşındaki Osman Filiz, evinin misafir odasını guguk kuşlarına ayırdı. Artık misafir odasının yeni sahipleri yumurtadan yeni çıkan iki yavru ve anneleri oldu. Anne guguk kuşu zaman zaman dışarı çıkarak yavruları için çalı çırpı ve yiyecek getirirken Osman Amca da pencereyi sürekli açık tutuyor.

Osman Filiz, "Bu odayı misafir odası olarak kullanıyordum. Evi havalandırmak için camları açınca bir guguk kuşu misafir odasına girip yumurtlamış. Artık bu oda kuşların odası oldu. Benim 5 torunum vardı. Yavru iki kuş ile birlikte 7 torunum oldu. Kuşların annesi de kızım oldu. Şimdi bu oda tamamen onların odası oldu" diye konuştu.

Kuşlar dışında kedi de beslediğini söyleyen Filiz, "Eşim vefat edince kendimi bunlara adadım. Her türlü bakımlarını yapıyorum. Herkese tavsiyem bu sıcak yaz günlerinde evlerinin, işyerlerinin önüne bir kap su koysunlar, yiyecek bıraksınlar. Bu hayvancıklar da Allah'ın misafirleri. Nasıl benim misafirim olduysalar, dışarıdaki canlılar da Allah'ın misafirleridir. Lütfen onlara iyi bakın sevaba girin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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