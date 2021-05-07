Evinin merdivenlerinde 'semender' görüntüledi

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerindeki bir evin merdivenlerinde, nesli tükenmekte olan semender görüldü.

KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerindeki bir evin merdivenlerinde, nesli tükenmekte olan semender görüldü.

Toros Dağları eteklerindeki Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Oruç Yanık, evin merdivenlerinde nesli tükenmekte olan semender gördü. Yanık, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür, Kuzeybatı Afrika, Güney- Orta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA