Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi
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Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi Evinin kapısına "Korona virüs var, misafir kabul etmiyoruz" yazısı astı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan yaşlı çift korona virüs nedeniyle evinin kapısına yazdığı yazıyla misafirleri geri çevirdi.

31.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:56

Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Evinin kapısına "Korona virüs var, misafir kabul etmiyoruz" yazısı astı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan yaşlı çift korona virüs nedeniyle evinin kapısına yazdığı yazıyla misafirleri geri çevirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 3 çocuk, 5 torun sahibi Abdurrahman Akça ile eşi Ümriye Akça yaşadıkları evin girişini astığı yazıyla korona virüs tedbirlerine dikkat çekti. Korona virüs nedeniyle evine misafir kabul etmeyen Akça çifti, kapısına yazdığı yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, korona virüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs nedeniyle risk gurubunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Akça, "Korona virüs nedeniyle bu yazıyı astım. Korona virüs riskini çok kişi benimsemiyor ama ben riski benimsiyorum. Gün be gün etrafımızda dağılıyor, bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir. Toplu halde olursak risk büyür, herkese bu kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Akça, komşuları ile sosyal mesafeye uygun olarak uzaktan bayramlaşıyor ve mahalle sakinleri de kurallara uymanın önemini ifade ediyor.

Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi

Kaynak: İHA

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