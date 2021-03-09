Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
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Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor

09.03.2021 01:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:02

- Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Melek Akoğlu, devletten aldığı destek ile kurduğu tavuk çiftliğinden elde ettiği yumurtaları satarak evinin geçimini sağlıyor.

- Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor

NİĞDE - 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Melek Akoğlu, devletten aldığı destek ile kurduğu tavuk çiftliğinden elde ettiği yumurtaları satarak evinin geçimini sağlıyor.

Günlük 20 koli çift sarılı yumurta üretimi yapan örnek kadın Akoğlu, Dikilitaş köyünden 1 saat yol gelerek esnaflara ve devlet dairelerine yumurta satıyor.

Hedefinin kendi başına bir iş sahibi olmak olduğunu onunda gerçekleştirdiğini belirten Melek Akoğlu: "İşimden çok memnunum bir kısmını yemine ayırıyoruz. Bir kısmı harçlığımıza yetiyor. Çoluğumuza çocuğumuza evimizin geçimine yetiyor. Hedefim 450 tavuk daha alıp çiftçiliği genişletmek. Daha önce tarlalara gidiyordum ırgat olarak çalışıyordum. Onunla geçimimizi sağlayamadık. Böyle işlere isteğim vardı. Kendi işimi kurdum. Hedefim kendi başıma bir iş kendi başıma geçimimi sağlamak. Günlük kazancım 300 lira ile 500 arası değişiyor" dedi.

Kadınlara seslenen, "Başaramayacağı hiçbir iş yoktur" diye seslenen Akoğlu, "Devlet dairelerine, esnaflara her gün taze yumurta getirip satıyorum. Bütün kadınlara önerin herkesin kendi işini kurması. Kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur" şeklinde konuştu.

Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor
Evinin geçimi için kapı kapı gezerek yumurta satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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