Evinin etrafını kovalarla "sebze bahçesi"ne dönüştürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evinin etrafını kovalarla "sebze bahçesi"ne dönüştürdü

Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşındaki Tahir Şişli, bahçesi olmayınca "kova"larda sebze yetiştirmeye başladı.

09.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:11

Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşındaki Tahir Şişli, bahçesi olmayınca "kova"larda sebze yetiştirmeye başladı.

Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan ve bahçesi bulunmayan Şişli, evinin etrafında boş bulduğu uygun alanlara yüzlerce atık plastik kova yerleştirdi.

Bir köyden getirttiği toprak ve doğal gübreyle kovaları dolduran Şişli, buraya çeşitli sebze ve yeşillikler ekti.

Tahir Şişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprakla uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde, sebze yetiştirebilmek için çözüm ararken çareyi kovalarda bulduğunu anlatan Şişli, kendisine ait binanın yanındaki ardiyenin terasına ve alt katta önceden dükkan olarak kullanılan yerin önüne kovaları yerleştirerek sebze yetiştirmeye başladığını belirtti.

Şişli, evin yanındaki küçük toprak alanı da değerlendirerek tere ektiğini dile getirdi.

Evde kaldığı günleri kendince en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Şişli, "Çay ocağı işletiyordum, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanınca kendimi oyalamak için sebze yetiştirmek istedim, alan bulamayınca kovalarla çözüm buldum. Domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze diktim. Şimdi komşular da merakla ürünlerin yetişmesini bekliyor." dedi.

Kovaların altından akan suyu biriktirip yeniden kullanıyor

Terastaki sebzeleri suladığında suyun binaya zarar vermemesi ve tekrar değerlendirilebilmesi için formül geliştirdiğini belirten Şişli, şunları kaydetti:

"Kovaların altını delerek toprak ile gübre doldurdum ve fideleri diktim. Kovaların altına serdiğim örtü ve kanallarla, sulama sonrası kovaların altından sızan su akarak büyük bidonlara toplanıyor. Burada toplanan suyu pompayla tekrar sebzelerin sulamasında kullanıyorum. Hem su israf olmuyor hem de dinlenmiş su olduğundan ürünlere daha fazla fayda sağlıyor."

Şişli, salgın günlerinde vaktini bu şekilde değerlendirdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Evinin etrafını kovalarla 'sebze bahçesi'ne dönüştürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
"Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diyen şahıs, kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Şahin Şerifoğulları
Magazin Müge Anlı İrem Derici Kenan Doğulu Beyazıt Öztürk
Spor Ali Koç Semih Özsoy Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Evinin etrafını kovalarla "sebze bahçesi"ne dönüştürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 12:36:05. #1.14#
title