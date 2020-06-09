Evinin etrafını kovalarla "sebze bahçesi"ne dönüştürdü Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşındaki Tahir Şişli, bahçesi olmayınca "kova"larda sebze yetiştirmeye başladı.

Samsun'un Havza ilçesinde 71 yaşındaki Tahir Şişli, bahçesi olmayınca "kova"larda sebze yetiştirmeye başladı.

Değirmenüstü Mahallesi'nde yaşayan ve bahçesi bulunmayan Şişli, evinin etrafında boş bulduğu uygun alanlara yüzlerce atık plastik kova yerleştirdi.

Bir köyden getirttiği toprak ve doğal gübreyle kovaları dolduran Şişli, buraya çeşitli sebze ve yeşillikler ekti.

Tahir Şişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprakla uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde, sebze yetiştirebilmek için çözüm ararken çareyi kovalarda bulduğunu anlatan Şişli, kendisine ait binanın yanındaki ardiyenin terasına ve alt katta önceden dükkan olarak kullanılan yerin önüne kovaları yerleştirerek sebze yetiştirmeye başladığını belirtti.

Şişli, evin yanındaki küçük toprak alanı da değerlendirerek tere ektiğini dile getirdi.

Evde kaldığı günleri kendince en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Şişli, "Çay ocağı işletiyordum, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanınca kendimi oyalamak için sebze yetiştirmek istedim, alan bulamayınca kovalarla çözüm buldum. Domates, biber, patlıcan gibi birçok sebze diktim. Şimdi komşular da merakla ürünlerin yetişmesini bekliyor." dedi.

Kovaların altından akan suyu biriktirip yeniden kullanıyor

Terastaki sebzeleri suladığında suyun binaya zarar vermemesi ve tekrar değerlendirilebilmesi için formül geliştirdiğini belirten Şişli, şunları kaydetti:

"Kovaların altını delerek toprak ile gübre doldurdum ve fideleri diktim. Kovaların altına serdiğim örtü ve kanallarla, sulama sonrası kovaların altından sızan su akarak büyük bidonlara toplanıyor. Burada toplanan suyu pompayla tekrar sebzelerin sulamasında kullanıyorum. Hem su israf olmuyor hem de dinlenmiş su olduğundan ürünlere daha fazla fayda sağlıyor."

Şişli, salgın günlerinde vaktini bu şekilde değerlendirdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA