Evinin etrafındaki kuru otları yakmak istedi, ahırı kül oldu
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Evinin etrafındaki kuru otları yakmak istedi, ahırı kül oldu

Evinin etrafındaki kuru otları yakmak istedi, ahırı kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir kişi, evinin etrafındaki kuru otları yakmaya çalışırken alevler ahıra sıçradı.

Elazığ'da bir kişi, evinin etrafındaki kuru otları yakmaya çalışırken alevler ahıra sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ahır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Kuşçu köyünde ikamet eden bir vatandaş, evinin çevresindeki kuru otları yakmak istedi. Otları yaktığı esnada çıkan rüzgarın etkisiyle alevler yan tarafta bulunan ahıra sıçradı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeni ile ahır kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Evinin etrafındaki kuru otları yakmak istedi, ahırı kül oldu
Evinin etrafındaki kuru otları yakmak istedi, ahırı kül oldu
Evinin etrafındaki kuru otları yakmak istedi, ahırı kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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