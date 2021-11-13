ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Niyazi Kahraman yeni yaptırdığı köy evinin dış cephe mantolaması için 8 bin lira istenince mantolamayı kendi yöntemiyle yaptı. Deniz kenarından topladığı çakıl taşları, mermer ve tahta parçaları ile evinin dış cephesini kaplayan Kahraman, 8 bin liralık dış cephe mantolamasını kendi imkanlarıyla 200 liraya halletti.

Yurtdışından emekli olduktan sonra memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde yaşamaya karar veren Niyazi Karaman, kendi arazisine bir ev yaptı. Evin dış cephesi için fiyat araştırması yapan Karaman, 8 bin liradan aşağıya mantolamayı mal edemeyeceğini görünce Karadeniz fıkralarına konu olacak bir çözüm buldu. Deniz kenarından topladığı çakıl taşları, mermer ve tahta parçalarını evinin dış cephesinde kullanan Karaman, kendi mantolamasını kendisi yapmış oldu.

Maliyeti yüksek gelen mantolama için kendilerinin bulduğu yöntemi denediklerini, buldukları yöntem sayesinde ise tasarruf ettiklerini dile getiren Karaman "Yurtdışı çalışmamdan sonra emekli oldum. Köyüme taşındım. Köy bölgesi kalabalık olduğu için yüksek bir yerde ev yapmak istedik. Çocuklarımla beraber böyle bir ev yapmayı düşündük. Emeklilik paramla böyle lüks bir ev yapamazdım. Bunu da düşündük taşındık. Kızımın tavsiyesiyle deniz taşlarından yapma kararı aldık. Deniz taşlarıyla deneyelim, olursa olur, olmazsa başka bir yol buluruz dedik. Bunun sonucunda deniz taşlarını yapıştırmak için yapıştırma malzemesi kullandık. Tuzlu sudan arındırdık ve duvara yapıştırmaya başladık. Güzel bir dekorasyon çıktığını gördük. Güzel olduğunu görünce dört bir yanına bunu döşedik. Hem sağlam oldu hem para vermedik. Bu arada bulduğumuz mermer taşlarıyla, çöğe atılan dekor malzemelerini bulup duvara yapıştırdık. İzolasyon da buna dahil. Bunun sonucunda güzel bir görünüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.

8 bin liralık mantolamayı 200 liralık çimento ile halleden Karaman kızı ile birlikte gerçekleştirdiği mantolama işleminin 10 günde son bulduğunu dile getirerek "Kızımla beraber yapmaya başlayınca 8 günde tüm evin etrafını bitirdik. İki gün boyunca da vernik çalışması sürdü. Toplamda 10 gün gibi bir süre oldu. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ekonomik olarak zorlayacağını düşündüğümden internetten araştırdım. Ailecek yapabileceğimizi düşündük ve bu işe başladık. Sonucunun da güzel olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE