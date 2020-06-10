Evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinin damında Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
10.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:18

Mersin'in Tarsus ilçesindeki evinin damında Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyurdu Mahallesi'nde bir kişinin evinin damında Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin damında toprağa ekili halde 31 kök Hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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