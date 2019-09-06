Evinin çöken çatısı altında kalan kadın öldü
Kars'ta aşırı yağış nedeniyle evinin çöken çatısının altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Kars'ta aşırı yağış nedeniyle evinin çöken çatısının altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Çerme köyünde Aygün Özkesemen'nin ikamet ettiği evin çatısı, yağış nedeniyle çöktü.
Çöken çatının enkazı altında kalarak ağır yaralanan Özkesmen, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve köylülerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Özkesmen, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.