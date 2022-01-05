Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da evinin çatısını yaptığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düşen Yunus Öztürk (58), hayatını kaybetti.

BURSA'da evinin çatısını yaptığı sırada dengesini kaybederek, 10 metre yükseklikten düşen Yunus Öztürk (58), hayatını kaybetti. Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Dilipak Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı evinin çatısını yapan Yunus Öztürk, iddiaya göre dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Son dakika haberi: EVİNİN ÇATISINI YAPARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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