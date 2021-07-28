Evinin çatısını uyuşturucu tarlasına çevirdi, yakalandı
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Evinin çatısını uyuşturucu tarlasına çevirdi, yakalandı

Evinin çatısını uyuşturucu tarlasına çevirdi, yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir şahsın, evinin çatısında uyuşturucu imal ettiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 16 kök hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'da bir şahsın, evinin çatısında uyuşturucu imal ettiği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 16 kök hint keneviri ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Çarşamba caddesinde ikamet eden N.E.'nin (53) ikametinin çatısında uyuşturucu imal ettiği ihbarı alındı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, 27 Temmuz Salı günü adli makamlardan alınan arama kararı ile N.E. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda boyları yaklaşık 1.5 metre olan 16 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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