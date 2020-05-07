Evinin çatısında uyuşturucu yetiştiren zanlı jandarmaya yakalandı
07.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:14
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin çatısında 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin çatısında 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dedeler Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan ekipler, operasyon düzenledi.
Bir evin çatısını inceleyen ekipler, 51 kök Hint keneviri buldu.
Gözaltına alınan ev sahibi İ.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA