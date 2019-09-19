Evinin çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektrik üretip, satıyor

19.09.2019 11:12

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde evinin çatısına kurduğu güneş panelleri ile elektrik üreten Kerem Çilli doğal enerji kaynakları ile hem evinin elektriğini üretiyor hem de elektrik dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.

Darıca Piri Reis Mahallesi'nde yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, kendi evinin çatısına kurduğu 22 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor. Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Kerem Çilli, bir ayda 6 evin ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebiliyor. Ürettiği fazla elektriği ise elektrik idaresine satan Kerem Çilli, bu satıştan ayda 300 TL para kazanıyor.

'YATIRIM MALİYETİ YÜKSEK AMA UZUN VADELİ'

Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Kerem Çilli, "Güneş enerjisi konusu benim uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu. Güneş enerjisi aslında bizim hayatımızın bir değişmez parçası olacak. Biz o günlerin henüz başındayız. Bu sistemi kurmamın en önemli nedeni şu; biz her ay ister istemez bir elektrik parası ödüyoruz. Bu para zamlandığı zaman herhangi bir şekilde ödemeye devam ediyoruz ve o para hiçbir zaman size geri dönmüyor. Güneş enerjisi sistemi kurarak çatınızdaki panellerle elektrik üretebilirsiniz ve evinizin ihtiyacını karşılayabilir elektrik fazlasını da satıp bölgenizdeki dağıtım şirketinden para kazanma şansınız dahi olabilir. Bu sebepten dolayı ben güneş enerji santrali kurdum. Artık elektrik faturası ödemiyorum. Aksine ben onlara elektrik parası kesiyorum. Kurduğum sistemle ayda 600 kilowatt elektrik üretiyorum" dedi.

Güneş enerjisi sistemlerinin uzun vadeli sistemler olduğuna dikkat çeken Çilli, "Tabii bu konu gerçekten çok merak uyandıran bir konu. Herkes, 'Kaça mal oldu? Ne kadar fatura veriyordun? Şimdi ne kadar kazanıyorsun?' gibi sorular soruyor. Bunlar sektörün çok merak ettiği ve sıkça sorduğu sorular. Tabii ki ilk yatırım maliyeti rakamları biraz yüksek geldiği için insanlar temkinli yaklaşıyorlar. Ancak uzun soluklu bir sistem bu. Çatımıza kurduğumuz sistemler, paneller 20 yıl garantili. Kullandığımız cihazlar özel cihazlar ve uzun zaman içerisinde de size çok ciddi avantajlar ve para karı elde etmenizi sağlayacak sistemler" diye konuştu.

Güneş enerjisi kullanımının çevre temizliği anlamında da ciddi katkıları olduğunu söyleyen Çilli, şöyle konuştu: "Elektrik üretiminin kendi çatınızda olması hem çevresel anlamda hem de enerji verimliliği anlamında ciddi avantajlar sağlıyor. Karbon emisyonu anlamında da ciddi avantajları vardır ve çevreye oldukça duyarlı bir sistemdir bu. Enerji üretirken çevreyi kirletmeden enerji üretmek zaten bu işin temelinde olan bir şey. Enerji verimliliğinin de en önemli noktasından bir tanesi de tükettiğiniz yerde üretim yapmaktır. O yüzden evin içerisinde tüketiyorum ve en yakın nokta olan evin çatısında da elektriği üretiyorum. Böylelikle elektrik dağıtım hatlarında yaşanan kayıplar da önlenmiş oluyor. Hem ülkemize hem de kendimize çok yararlı bir iş yapmış oluyoruz."

Kaynak: DHA

- Darıcakocaeli