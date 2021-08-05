Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu
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Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu

Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin çalan kapısını açan vatandaş, başka bir şahıs tarafından silahla yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinin çalan kapısını açan vatandaş, başka bir şahıs tarafından silahla yaralandı.

Vurulan vatandaş kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. isimli vatandaş cadde üzerinde bulunan evinde otururken, evin kapısı çaldı. Kapıyı açan E.B., eli silahlı bir şahıs ile karşılaştı. Kapıda bekleyen şahıs, elindeki tabanca ile E.B.'ye ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun E.B.'nin bacağına isabet etti. E.B. kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs kapının önünde kendisini bekleyen bir otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesinde eli silahlı şahsın bir otomobile binerek kaçtığını söylemesi üzerine harekete geçti. Şahsın kaçtığı otomobil olay yerine yakın bir bölgede polis ekipleri tarafından içerisindeki şahıs ile birlikte durduruldu. Otomobili kullanan şahsın, E.B.'yi yaralayan şahsı kendisinin kaçırdığını ve olay yerine yakın bir bölgede araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri olay erinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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