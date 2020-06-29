Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
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Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum

Kayseri'de bir vatandaş, müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık hayvan iskeleti buldu. Vatandaş, "Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" dedi.

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
29.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:39

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. Çeliker, Müze Müdürlüğü'nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirtti.

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum

İskeleti odun ararken bulduğunu belirten Çeliker, "Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz. Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum

"KAÇ SENELİK OLDUĞUNA UZMANLAR KARAR VERİR"

Çeliker, şu şekilde devam etti: "En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz. Bir de odunun üzerinde yapışıp kalması biraz ilginç. Kaç senelik olduğuna artık uzmanlar karar verir."

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
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