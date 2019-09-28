Evinin bodrumunda mantar üretiyor

28.09.2019 15:04

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ferhat Tezel, evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Tezel, yaptığı açıklamada, mantar üretmeye karar vererek, bunu evinin balkonunda uyguladığını söyledi.

Tezel, "Mantar, doğal üretildiği için lezzeti de güzel oluyor. Besin değeri yüksek ve birçok yemekte kullanılabiliyor." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan da Tezel'in evinin küçücük bodrumunda üretim yaptığı için kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: AA