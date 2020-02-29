Evinin bodrumunda kendisi astı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 36 askerimiz şehit oldu
Haberler » Güncel » Evinin bodrumunda kendisi astı - Haber

Evinin bodrumunda kendisi astı

AYDIN'da, çiftçilik yapan 1 çocuk babası Onur Ç. (28), evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi.

29.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:07
Evinin bodrumunda kendisi astı

AYDIN'da, çiftçilik yapan 1 çocuk babası Onur Ç. (28), evinin bodrumunda kendini asarak yaşamına son verdi. 

ilçesinde, Kırsal Sailer Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, evli ve 1 çocuk babası çiftçi Onur Ç., kendini evinin bodrumunda iple tavana astı. Bu sabah Onur Ç.yi asılı bulan yakınları, ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Onur Ç.'nin öldüğü belirlendi. Onur Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler