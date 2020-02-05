Evinin bodrumunda kazı yaparken yakalandı
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Evinin bodrumunda kazı yaparken yakalandı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde evinin bodrum katında define aramak için izinsiz kazı yaparak tünel açan A.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

05.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:02
Evinin bodrumunda kazı yaparken yakalandı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde evinin bodrum katında define aramak için izinsiz kazı yaparak tünel açan A.K., tarafından gözaltına alındı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tek katlı evde oturan A.K.'nın, bodrum katında define aramak için kazı yaptığı bilgisine ulaştı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, daha sonra eve baskın yaptı. A.K., kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede A.K.'nın bir kaç metre derine inip daha sonra tünel açtığı belirlendi. Kazıda kullanılan 2 kürek, 1 kazma, 1 hilti ve balyoza el konuldu. Gözaltına alınan A.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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