Ordu'da bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu Ordu'nun Kumru ilçesinde uzun süredir kendisinden haber alınamayan Fahri Aydın isimli bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Fahri Aydın isimli şahıstan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Samur Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları kontrolde, evin banyosunda Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA