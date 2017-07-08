Evinin Banyosunda İntihar Etti

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, 3 çocuk babası 37 yaşındaki Salih Apaydın evinin banyosunda intihar etti.



Olay bugün öğle saatlerinde, Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Apaydın evde kimsenin olmadığı sırada banyoda kendini iple asarak intihar etti. Eve geldiklerinde Salih Apaydın'ı asılı gören yakınları, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Salih Apaydın'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Apaydın'ın cesedi morga kaldırıldı. Salih Apaydın'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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