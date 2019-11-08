Evinin banyosuna gizli kamera koyduğu iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

08.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:54

Bolu'da, evinin banyosuna saat görünümlü gizli kamera taktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, G.I. isimli kadın, eşinin evlerinin banyosuna saat görünümlü gizli kamera koyduğunu ve akrabaları geldiğinde bu kamerayı çalıştırdığını iddia ederek, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

G.I.'nın şikayetini dikkate alan savcılık, A.K.İ. hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA