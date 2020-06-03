EVİNİN BALKONUNU 'KAKTÜS' BAHÇESİNE ÇEVİRDİ
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EVİNİN BALKONUNU 'KAKTÜS' BAHÇESİNE ÇEVİRDİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs salgını süresince alınan tedbirler kapsamında gününün büyük bir bölümünü evinde geçiren Emine Cıdık (34), evinin balkonunu kaktüs bahçesine çevirdi.

03.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:15

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs salgını süresince alınan tedbirler kapsamında gününün büyük bir bölümünü evinde geçiren Emine Cıdık (34), evinin balkonunu kaktüs bahçesine çevirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde koronavirüs salgını süresince alınan tedbirler kapsamında gününün büyük bir bölümünü evinde geçiren Emine Cıdık, oturduğu 4 katlı apartmanın en üst katında balkonunu kaktüs bahçesine çevirdi. Her sabah kaktüslerle ilgilenen Emine Cıdık, hobi olarak başladığı kaktüsleri çoğaltarak satıp aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Cıdık, "3 yıl önce bende bir kaktüs ilgisi olmaya başladı. Daha sonra sürekli kaktüs almaya başladım ve her sabah onları sulamak ve onlarla ilgilenmek beni çok mutlu ediyordu. Daha sonra hobi olarak başladığım kaktüs yetiştiriciliğini daha da genişleterek evimin iki balkonunda kaktüs yetiştirmeye karar verdim. Yetiştirdiğim kaktüslerimi sosyal medya paylaşımlarda bulundum. Çok güzel tepkiler aldım. Sonra öğrendim ki, kaktüs sevgisi insanlarda çok fazla. Benden kaktüs almak isteyen birçok kişi oldu. Ben de kaktüs sayılarımı artırdım ve yaklaşık 3 ay içerisinde 200 çeşitten oluşan bin adet kaktüsüm oldu. Artık benim balkonlarım kaktüslerle doldu. Yetiştirdiğim kaktüsleri talep edenlere satarak da aile ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını gördüm" dedi.

'KOLAYLIKLA YAPABİLİRLER'

Kaktüs sevgisinin kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Cıdık, şunları söyledi:

"Özellikle ev hanımlarının kolaylıkla yapabilecekleri bir iş. Çiçekleri ve onları yetiştirmeyi seven her ev hanımı, bu işi kolaylıkla yapabilir. Ben, gün içerisinde onlarla vakit geçirmeyi ve onları sulamayı çok seviyorum. Çok fazla çeşidi olan kaktüslerim insanlar tarafından çok büyük ilgi görüyor. Hobi olarak başlayan kaktüs sevgisi artık balkonu kaktüs bahçesine çevirerek daha da büyüdü."

EVİNİN BALKONUNU 'KAKTÜS' BAHÇESİNE ÇEVİRDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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