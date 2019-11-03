Evinin balkonunu atölyeye çevirdi

03.11.2019 11:53

Sivas'ta yaşayan 75 yaşındaki Baki Hafızoğlu, atölyeye çevirdiği evinin balkonunda tarihi yapıların minyatürünü yapıyor.



Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Baki Hafızoğlu, emekli olduktan sonra boş vakitlerini değerlendirmek için evinin balkonunu marangoz atölyesine çevirdi. Evinin balkonunda atık malzemeleri kullanarak eserler ortaya çıkaran Hafızoğlu, yaptığı eserler ile çevresindekilerden beğeni topluyor. Hafızoğlu, hobi amaçlı yaptığı minyatürleri ise evinde sergiliyor.



Sanatını icra edecek bir alan bulamayınca evinin balkonunu atölyeye çevirdiğini belirten Hafızoğlu, "55 yıl çalışmış birisi olarak bir anda boşluğa düşünce ne yapayım diye düşündüm. Sanatımı iştirak edecek bir yer bulamadım. Kapı arkasında kaldım. Dolayısıyla kendimize ticari amaçlı değil de hobi amaçlı meşgale bulalım dedik. Evin balkonunu kendime bir atölye olarak yaptım. Bu atölyemizde boş zamanlarımızı değerlendirmek için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığım çalışmalarda kendi fikrimce bir sanat eseri olarak nitelendirmiyorum da sanatın meydana getirdiği



çalışmalar olarak nitelendiriyorum. Bu yaptığımız çalışmalar arasında 30 yıl lokomotif imalatında çalıştım, hafızamdan



lokomotifin birebir aynısını yaptım. Bu lokomotiften iki tane yaptım, diğerini hediye ettim. Lokomotifi yaptıktan sonra kendi kendime bir güven geldi. Ardından tarihi jandarma binasını yaptım. Bir gün İzmir'de gezerken saat kulesini gördüm ve saat kulesinin birebir aynısını yapma kararı aldım. Saat kulesini yaptım. Yaptım yaptım derken eserler meydana çıkmaya başladı. Yaptığım eserleri beğeniyorlar ama kapı arkasında kaldım. Yaptığım çalışmaların insanlara örnek olacağını düşünüyorum. İnsanların kahve köşesinden kurtulması için güzel bir meşgale. Balkonda zor oluyor ama zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Atık malzemelere hayat veriyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA