Evinin balkonundan düşerek yaralandı

Evinin balkonundan düşerek yaralandıANKARA'nın Çubuk ilçesinde Mahmut Gülebakan, misafirliğe gittiği evin 3'üncü kat balkonundan düştü.

Evinin balkonundan düşerek yaralandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Mahmut Gülebakan, misafirliğe gittiği evin 3'üncü kat balkonundan düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülebakan'ın düşme anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 15.30'da Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzetbegoviç Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe gittiği evin balkonunda bulunan Mahmut Gülebakan, başının dönmesi nedeniyle dengesini kaybetti. Destek almak için balkonda bulunan tellere tutunmaya çalışan Gülebakan, bu arada telin esneme yapmasıyla boşluğa düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Mahmut Gülebakan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleriyaralı Gülebakan'ı ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Mahmut Gülebakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, olayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.

Bu arada Mahmut Gülebakan'ın düşme anı evin karşısında bulunan apartmana ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gülebakan'ın metrelerce yüksekten apartmanın çim ile kaplı bahçesine düştüğü görülüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı