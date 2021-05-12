Hava almak için balkona çıktı, dengesini kaybedip ikinci kattan yere düştü

Hava almak için balkona çıktı, dengesini kaybedip ikinci kattan yere düştü Zonguldak'ta evinin balkonundan beton zemine düşen M.K.B isimli şahıs yaralandı.

Hava almak için balkona çıktı, dengesini kaybedip ikinci kattan yere düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta evinin balkonundan beton zemine düşen M.K.B isimli şahıs yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Erenler Sokakta meydana geldi. İddiaya göre M.K.B isimli şahıs hava almak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden M.K.B ikinci kattan beton zemine çakıldı. Olayı fark eden ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.B'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM