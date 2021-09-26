Evinin balkonunda saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Evinin balkonunda saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinin balkonunda saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde evinin balkonunda oturan Ali Ayran (49), gece düğün dönüşü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde evinin balkonunda oturan Ali Ayran (49), gece düğün dönüşü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu Belediyesinde çalışan Ali Ayran, bir yakınının düğünü için Tuztaşı köyüne gitti, düğün bitiminde Küçükkuyu'ya gelip evinin balkonda oturmaya başlayan Ayran'a bir kişi tüfek ile ateş etti. Başından yaralanan Ayran orada hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. - ÇANAKKALE

Evinin balkonunda saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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