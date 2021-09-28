Evinin balkonunda öldürüldü, cinayet şüphelisi komşusu çıktı

ÇANAKKALE'de, evinin balkonunda otururken av tüfeğiyle vurulan Ali Ayran'ın (49) cinayet şüphelisinin, yan binada oturan komşusu M.Ş.B (47) olduğu belirlendi.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran, geçen hafta cumartesi akşamı, bir yakınının düğününe katılıp gece saatlerinde evine döndü. Bir süre sonra evinin balkonuna çıkıp oturan Ayran'a, yoldan geçen bir kişi av tüfeğiyle ateş etti. Küçükkuyu Belediyesi'nde çalışan Ali Ayran, hayatını kaybetti.

Öte yandan, Ali Ayran'ın cenazesi ise dün Ayvacık ilçesine bağlı Yenioba köyünde toprağa verildi.