Evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

16.08.2019 11:33
Evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de evinin balkonunda hint keneviri yetiştiren bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülük mahallesi Bozatlı geçidinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin balkonunda tahtalarla çevrili bölme içerisinde, 8 kök hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ev sahibi A.K. gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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