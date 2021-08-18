EVİNİN BALKONUNDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN KİŞİ YAKALANDI

SİİRT'te evinin balkonunda Hint Keneviri yetiştiren S.S. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SİİRT'te evinin balkonunda Hint Keneviri yetiştiren S.S. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle, kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, S.S.?nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yeni Mahalle 1521 Sokak'ta bulunan eve gerçekleştirilen operasyonda balkonda yetiştirilen 18 kök Hint keneviri ile 2 Kilo 584 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S.?nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı