Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı
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Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı

Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi ve 859 gram kubar esrar ele geçirildi.

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi ve 859 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli mahallesinde U.Ş. (27) isimli şahsın evinin balkonunda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu madde imaline yönelik yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahsın evinde yapılan aramada saksı içerisinde 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsa adli işlem yapıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Çamlık mahallesinde de uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, A. Y. B.(21) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi ile 806 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.Y.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi. Aynı mahallesinde G.B. isimli şahsın evinde de arama yapan jandarma ekipleri, 53 gram kubar esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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