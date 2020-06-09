Evinin balkonunda buldu sır gibi saklıyor
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Evinin balkonunda buldu sır gibi saklıyor

Evinin balkonunda buldu sır gibi saklıyor Bir zamanlar vatandaşlar çılgın gibi yakalayama çalışıyordu Balkonda bulduğu Gergedan böceğini kavanozda besliyor Fazla değil bundan 5 sene önce Türkiye'nin bir çok yerinde Gergedan böceği çılgınlığı yaşanıyordu.

09.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:37

Evinin balkonunda buldu sır gibi saklıyor

Bir zamanlar vatandaşlar çılgın gibi yakalayama çalışıyordu

Balkonda bulduğu Gergedan böceğini kavanozda besliyor

BURSA - Fazla değil bundan 5 sene önce Türkiye'nin bir çok yerinde Gergedan böceği çılgınlığı yaşanıyordu. Böceğin 90 bin dolara satıldığı iddialarını duyan vatandaşlar çılgına dönmüş gibi Gergedan böceği yakalamaya başladı. Bazıları evcil bir hayvan gibi evlerinde besledikleri hayvanları bir şekilde satarak para kazanmaya çalıştı. Ancak böceğin para etmediği bilimsel olarak ortaya konulunca çılgınlıkta sona erdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal'ın hiç bir kar amacı yok. Seneler sonra ilk kez ortala çıkan ve ne tür bir böcek olduğunu anlayamadığı Gergedan böceğine evinin balkonunda rastlayan Bursalı genç ile böcek arasında sevgi bağından başka hiç bir şey bulunmuyor. Evinde kavanozda beslediği Gergedan böceğine gözü gibi bakan Mustafa'nın tek istediği böceğine evde bakabilmek.

Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşında ki Mustafa Uysal evinin balkonunda Latince adı 'Oryctes Nasicornis' olan boynuzlu Gergedan böceği buldu.

Boynuzuyla dikkat çekici böceği kavanoza koyan Uysal, internet üzerinden böceğin değerli olduğunu öğrendi.

Kabuğunda bulunan keratin maddesi kimya sanayi, kozmetik sanayi ve ilaç sanayisinde kullanılan ve bu nedenle değerli olan böceği evinde besleyen genç ile böcek arasında kısa sürede sevgi bağı oluştu.

Mustafa Uysal, "Balkona oturmak İçin çıktım. Yerde böceği fark ettim. İnternetten araştırdım ve meşhur Gergedan böceği olduğunu öğrendim. Bir süredir besliyorum. İyice alıştı. Bu böceği evimde beslemeyi düşünüyorum" dedi.

Gergedan böceği, Antartika hariç her kıt'ada bulunabilen boynuzlu bir böcek olarak biliniyor. Dünyanın en güçlü böcekleri arasında yer alıyor. Yaprak, çöp, bitkiler altına sığınarak yaşıyor. Kabuğunda bulunan keratin maddesi kimya sanayi, kozmetik sanayi ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Mali değeri böceğin büyüklüğüne göre değişiyor. Ağırlığının 850 katına kadar taşıma kapasitesi olduğundan koleksiyoncular tarafından rağbet görüyor. Boynuz sadece erkeğinde bulunan bu böceğin toplanıp satılması ve alınması 5 sene önce yasaklandı.

Evinin balkonunda buldu sır gibi saklıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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