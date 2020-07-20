Evinin bahçesini uyuşturucu tarlasına çevirmiş Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin bahçesine hint keneviri ekerek uyuşturucu imal eden iki kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin bahçesine hint keneviri ekerek uyuşturucu imal eden iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'nde bir evi izlemeye aldı. Gerekli bilgilere ulaşan narkotik ekipleri, uyuşturucu madde üretilip, satıldığı ileri sürülen eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evde bulunan T.D. ve B.K. isimli iki şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda evin bahçe kısmında 273 gram esrar maddesi, 13 kök boyları 60-80 cm arasında değişen ekili vaziyette 13 kök disi hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.D. ve B.K. isimli iki şüpheli ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA