Evinin bahçesine kilolarca Hint keneviri eken kişi gözaltına alındı, ifadesi şaşırttı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde 150 kilo ağırlığında 260 kök Hint keneviri ele geçirilen F.O. (39), jandarma tarafından gözaltına alındı. F.O.'nun verdiği ilk ifadede, Bahçeye kendime yetecek kadar ekmek istedim. Biraz fazla olmuş dediği öğrenildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan F.O.'nun evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, bugün saat 14.00 sıralarında, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 'Volta' isimli uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda; evde ve bahçede yapılan kontrollerde, boyları 30 santim ile 3 metre arasında değişen, ağırlığı ise yaklaşık 150 kilo gelen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.

Gözaltına alınan F.O.'nun ilk ifadesinde, Bahçeye kendime yetecek kadar ekmek istedim. Biraz fazla olmuş. Kesinlikle bu işin satışıyla ilgili bir düşüncem yoktu. Kendim içmek için ektim. İçiciyim, pişmanım dediği öğrenildi. F.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA