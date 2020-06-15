Evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı.

15.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:56

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Hürmetçi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaklaşık 5 metrelik foseptik açan 63 yaşındaki Zeki Kaçan, beton dökümü esnasında kalıbın çökmesi sonucu çukura düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisine yardım eden komşuları tarafından çıkarılan Kaçan, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede incelemede bulundu.

Kaçan'ı düştüğü çukurdan çıkaran yakını Bahri Kebap, AA muhabirine, beton döktükleri esnada kalıbın çöktüğünü belirterek, "Çukura düştü. İçeriden biz çıkardık. Çıkardığımızda nabzı atıyordu, Sağlık ekipleri geldi, müdahale ederek, hastaneye kaldırdı." diye konuştu.

Evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Evinin bahçesindeki foseptiğe düşen kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 18:59:55. #1.15#
title