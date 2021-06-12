Evinin bahçesinde leyleklerle yaşıyor
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Evinin bahçesinde leyleklerle yaşıyor

Evinin bahçesinde leyleklerle yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişi, evinin bahçesindeki ağaçlarda kat kat oluşan yuvalarda bulunan leyleklerle birlikte yaşamaktan huzur buluyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişi, evinin bahçesindeki ağaçlarda kat kat oluşan yuvalarda bulunan leyleklerle birlikte yaşamaktan huzur buluyor.

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Samsun Bafra ilçesi Kalaycılı Mahallesi'ne Mart ayı sonu ve Nisan ayı başında gelen leylekler, Tevfik Yüksel isimli şahsın bahçesindeki ağaçlara kat kat oluşturdukları yuvalarında yavrularını besliyor. Buraya dişilerinden önce Mart ayında gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra nisan ayında da dişi leylekler geldi. Leyleklerin yavruları geçen ay yumurtalardan çıkmaya başladı. Yuvalarda 3-4 yavru göze çarpıyor. Leylekler ise onları beslemekle ve büyütmekle meşgul. Yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar.

Kalaycı Mahallesi'nde oturan Tevfik Yüksel, evinin bahçesinde bulunan ağaçlarda bulunan 27 yuvada 55 leylek yaşıyor. Evinin hemen bitişiğinde bulunan ağaçlara yerleşen leyleklere gözü gibi bakan Yüksel, "Hemen hemen 10 yıldır buradalar. Onlara alıştık, bizim bir parçamız gibiler. Elimizden geldiği kadar biz bunları koruyoruz. Çevrede avcılar silah atınca onları ikaz ediyoruz. Bu hayvanlar bizim yanımızda dolaşıyor. Evde bizim hayvanlarımız gibi oldu. 15 Ağustos'a kadar burada hep beraberiz. Aile gibi bir ortamımız var. Bunlar korunması gereken hayvanlar. Bu aralar yuvalardan yavru atıyorlar. Bakamadıkları 4 yavrunun 1 tanesini atıyorlar, üçer tane yavru bırakıyorlar. Bu hafta devamlı yavru attılar. Aşağı attıkları yavruları başka hayvanlar yemesinler diye toplayıp gömüyoruz. 27 yuva var, 1 yuvada tek, öbürlerinde çift leylek var. Göç başlayınca buradan 70-75 yavruyla gidecekler. Eylülün ilk haftası gökyüzüne çıktıklarında göç haftası başlıyor" dedi. - SAMSUN

Evinin bahçesinde leyleklerle yaşıyor
Evinin bahçesinde leyleklerle yaşıyor
Evinin bahçesinde leyleklerle yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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