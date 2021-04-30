Evinin bahçesinde kenevir eken şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin bahçesinde kenevir bitkisi ekerek jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin bahçesinde kenevir bitkisi ekerek jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkeze bağlı Taşpınar köyünün Vartana Mezrasında M.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alması üzerine operasyon düzenlemişti. M.Ş. isimli şahsın evinin bahçesinde yapılan aramada 242 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiş ve şahıs burada gözaltına alınmıştı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı