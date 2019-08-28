Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti

Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti

Bilecik'te bahçesinde otururken yüz kısmından arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.

28.08.2019 11:59
Evinin bahçesinde arı soktu, hayatını kaybetti

Bilecik'te bahçesinde otururken yüz kısmından arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde arı sokmalarına karşı alerjisi olan ve ilaç kullanan İbrahim Küçük (62) evinin bahçesinde otururken yüz bölgesinden arı soktu. Arının ısırdığı yaşlı adam fenalaşırken, yanında bulunan bir arkadaşı alerji hapını verdi. Ardından arkadaşının aracı ile Gölpazarı Devlet Hastanesine götürülürken yolda komaya giren adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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