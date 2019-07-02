Evinin bahçesinde 27 çeşit gül yetiştiriyor

MUŞ'ta yaşayan Mustafa Yatıcı (69), evinin önündeki bahçede 50 yıldan beri 27 çeşit gül yetiştiriyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği güllerden kurduğu bahçeyi gelen ziyaretçilere gezdiren Yatıcı, isteyenlere gül fidesi de veriyor.

Kent merkezinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yatıcı, 20 yaşında evlerinin bahçesinde gül yetiştirmeye başladı. Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Yatıcı, kapatılan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nden 10 yıl önce emekli olduktan sonra bahçe çalışmalarına ağırlık verdı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirdiği 27 çeşit gülü bahçesinde buluşturan Yatıcı, isteyen vatandaşları bahçesinde gezdiriyor, gül fidesi hediye ediyor.

27 çeşit gülü Isparta, Bursa, İstanbul, Mersin, Antalya gibi birçok ilden getirdiğini belirten Yatıcı, ilkbahardan sonbahara kadar bahçesinde gül kokusunun eksik olmadığını söyledi. Güllerini bahçede dakikalarca seyredip zevk aldığını anlatan Yatıcı, "Kırmızı, beyaz, sarı, Isparta pembesi, 7 veren gibi değişik renklerde gülleri izlemek zevk veriyor. Motorla ilaçlama yapmanın yanısıra köylerden getirdiğim gübrelerle güllerin bakımını yapıyorum. Çiçek satıcıları da bahçeye gelip güllerden budadıkları fideleri alıp götürüyorlar" diye konuştu.

Gül yetiştirmeyi hobi olarak yaptığını ve satış yapmadığını anlatan Yatıcı, emekli olduktan sonra vaktinin büyük bölümünü bahçesinde geçirdiğini söyledi. Mustafa Yatıcı'nın gül bahçesini gezen İrem Aba da bahçede gülle birlikte çeşitli meyvelerin de yetiştirildiğini belirterek bahçeyi gezmekten zevk aldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

- Muş