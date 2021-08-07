Evinin bahçesinde 11 ölü köpek bulunan şüpheli tutuklandı
ANKARA (İHA) – Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 11 ölü köpek bulunan kadın tutuklandı.
ANKARA (İHA) – Ankara'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 11 ölü köpek bulunan kadın tutuklandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Öncebeci Mahallesi'nde 55 yaşındaki Meral T.'nin oturduğu 3 katlı binanın bahçesinden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri polis ekiplerine haber vermişti. İhbar üzerine yapılan aramada çöp torbaları içinde gömülü halde 11 ölü köpek bulunmuş, şüpheli Meral T. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliğinde yapılan sorgusu sonucunda Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan tutuklanmasına karar verilmiş, bina dahilinde hırsızlık suçu bakımından tutuklama talebinin reddine karar verilmiştir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı